МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Формирование индекса эталонных эмитентов с высокими стандартами корпоративного управления будет происходить поэтапно по мере готовности самих компаний. Об этом журналистам сообщил заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков в рамках конференции "Доверие как фактор развития финансового рынка".

"Касательно индекса эмитентов, я думаю, что это процесс растянутый по времени. Все будет зависеть от самих эмитентов и качества их корпоративного управления. Хорошие эмитенты будут добавляться. Это нормальный процесс, который требует определенного времени и анализа", - сказал Чебесков.

Он добавил, что ключевым критерием для включения в индекс является высокое качество корпоративного управления.

Инициатива направлена на развитие фондового рынка и защиту прав инвесторов. Попадание в индекс повышает инвестиционную привлекательность компании.

Специальный индекс

Банк России совместно с Московской биржей подготовили программу создания акционерной стоимости публичных компаний, в ее рамках был создан фондовый индекс эталонных эмитентов. Заявки от эмитентов на участие в программе принимались с 31 марта по 15 июня 2025 года включительно.

Программа предусматривает создание бенчмарка - группы эмитентов, способных расти опережающими темпами и тем самым выступать драйвером капитализации всего фондового рынка. Их ценные бумаги войдут в базу расчета нового фондового индекса.

Участие в программе создания акционерной стоимости является добровольным. В нее могут войти эмитенты, чьи акции входят в первый, второй уровни листинга Московской биржи. Подтверждать статус участника программы потребуется как минимум раз в год.

В начале года председатель правления Московской биржи Виктор Жидков говорил, что критериям программы соответствуют 15 компаний, больше половины из них могут присоединиться к программе.