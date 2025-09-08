Российские компании рассматривают выход на фондовый рынок КНР

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Российские компании, включая госкорпорацию "Росатом", прорабатывают возможность выхода на фондовый рынок КНР. Об этом сообщил журналистам заместитель министра финансов России Иван Чебесков в рамках конференции "Доверие как фактор развития финансового рынка".
"Обсуждается с коллегами тема выхода российских эмитентов на [фондовый] рынок КНР. Мы видим интерес со стороны российских эмитентов. Не только корпорации "Росатом". Обсуждаем вопрос - как правильно это сделать. Дискуссия ведется с партнерами", - сообщил Чебесков.
Он добавил, что российские эмитенты все больше проявляют интерес к сотрудничеству на фондовом рынке Китая.