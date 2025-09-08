Гендиректор госкорпорации Сергей Чемезов отметил, что это направление является одним из важнейших

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Госкорпорация "Ростех" производит свыше 150 видов медицинского оборудования и продолжает наращивать номенклатуру. Об этом сообщил гендиректор госкорпорации Сергей Чемезов на посвящении в первокурсники Медицинского университета Петровского в Москве.

"Сегодня одним из важнейших направлений нашей деятельности является медицинское приборостроение. И на сегодняшний день наше предприятие, входящее в корпорацию, выпускает более 150 видов наименований медицинского оборудования для самых разных областей медицины и продолжает наращивать объемы и номенклатуру изделий", - сказал он.

Чемезов подчеркнул, что Ростех развивает сотрудничество с ведущими научными и медицинскими организациями, чтобы продолжать совершенствовать технологии и создавать современную продукцию. Он выразил уверенность в том, что сотрудничество между Ростехом и Центром хирургии им. академика Б.В. Петровского предоставит широкие возможности для разработки инновационных медицинских изделий, лекарственных средств и технологий. "Мы заинтересованы в подготовке будущих высококлассных специалистов. Ведь в синергии промышленности и науки рождаются по-настоящему прорывные идеи", - отметил гендиректор Ростеха.

Гендиректор корпорации поздравил первокурсников университета, отметив, что это знаковое событие для них. "Ваша задача - воспользоваться теми возможностями, которые дает университет, выбрать свое направление, успешно завершить обучение. Знания, которые вы здесь получите, помогут вам в дальнейшем добиться успехов и быть профессионально востребованными", - напутствовал он студентов.

В свою очередь директор РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского, ректор Медицинского университета Петровского, академик РАН Константин Котенко подчеркнул, что среди приоритетов деятельности коллектива академии - решение задач импортоопережения в области разработки и внедрения актуальных медицинских изделий и технологий. "Мы ставим задачу - не просто подготовить квалифицированные кадры, но и вырастить новое поколение врачей-ученых, мыслящих на перспективу и решающих стратегические задачи", - подчеркнул он.

Свыше 400 студентов-первокурсников Медицинского университета Петровского в торжественной обстановке получили студенческие билеты. Университет был открыт в 2024 году. И в стенах РНЦХ Петровского теперь будут проходить подготовку свыше 770 студентов.