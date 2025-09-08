Ответственными за исполнение поручения президент РФ Владимир Путин назначил главу Минпромторга Антона Алиханов и министра здравоохранения Михаила Мурашко

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил Минпромторгу и Минздраву подготовить предложения по разработке передвижных медкомплексов на базе внедорожного автотранспорта для Крайнего Севера и зоны проведения специальной военной операции. Перечень поручений по актуальным направлениям развития здравоохранения опубликован на сайте Кремля.

"Минпромторгу России и Минздраву России представить предложения по разработке на базе самоходных внедорожных автотранспортных средств передвижных медицинских комплексов в целях оснащения ими медицинских организаций, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а также в зоне проведения специальной военной операции", - говорится в тексте поручений.

Ответственными за исполнение поручения глава государства назначил главу Минпромторга Антона Алиханов и министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко. Срок исполнения поручения - 25 ноября 2025 года.