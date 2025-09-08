Лидерами роста на российском фондовом рынке оказались акции энергокомпании "Саратовэнерго"

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Индекс Мосбиржи по итогам основных торгов 8 сентября вырос на 0,7% - до 2 921,62 пункта, долларовый индекс РТС опустился на 0,26% - до 1 117,78 пункта. Курс юаня вырос на 19,3 копейки - до 11,594 рубля.

"Российский рынок акций сегодня продолжает восстановительный рост пятницы. Ключевым драйвером служат ожидания по снижению ключевой ставки - очередное заседание ЦБ ожидается уже в эту пятницу. Нефтяные цены также развернулись к росту после "пролива" предыдущей недели. Разворот валютных пар, конечно, тоже служит переоценке акций экспортеров", - отметила эксперт по фондовому рынку "БКС мир инвестиций" Людмила Рокотянская.

Рынок акций

"Лидерами роста на российском фондовом рынке оказались акции энергокомпании "Саратовэнерго" (+13%), возможно, в связи с тем, что бумаги недооценены и малоликвидны. Лидерами понижения оказались акции застройщика "Эталон" (-7,5%), рухнувшие в первый день торгов после редомициляции и возобновления торгов бумагами на Московской бирже", - отметила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Прогноз на 9 сентября

Прогноз "БКС мир инвестиций" по курсам доллара и юаня на 9 сентября - 83 рубля и 11,65-11,68 рубля соответственно. Индекс Мосбиржи ожидается на уровне 2 945 - 2 950 пунктов.

По оценкам Freedom Finance Global, 9 сентября индекс Мосбиржи покажет колебания в диапазоне 2 900 - 3 000 пунктов. Прогноз по курсам доллара, евро и юаня - 83-85 рублей, 95-97 рублей и 11,3-11,9 рубля соответственно.