Из состава госкомиссии исключили Александра Иванова

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил заместителя гендиректора Роскосмоса Сергея Крикалева председателем государственной комиссии по летным испытаниям пилотируемых космических комплексов. Распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

"Возложить обязанности председателя Государственной комиссии на члена Государственной комиссии Крикалева C.K., освободив его от обязанностей заместителя председателя Государственной комиссии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что из состава госкомиссии исключен Александр Иванов.