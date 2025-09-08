Они могут стать новой сырьевой базой, отметил замминистра экономики, член управляющего совета Американо-украинского инвестиционного фонда Егор Перелыгин

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Отходы горно-металлургического комплекса Украины могут стать источником сырья для США в рамках совместного соглашения о недрах. Об этом сообщил замминистра экономики, член управляющего совета Американо-украинского инвестиционного фонда Егор Перелыгин.

"То, что десятилетиями считалось балластом, действительно является новой сырьевой базой: без раскрытия новых карьеров мы можем получать стратегические металлы для аккумуляторов, электроники, авиации и оборонной индустрии", - передает его слова издание "Страна".

Ранее Кабмин Украины запустил конкурс на разработку месторождения лития "Добра", которое рассматривается как приоритетное в рамках подписанной более месяца назад сделки с США о недрах. Соглашение предусматривает создание инвестиционного фонда для реконструкции Украины, в который будет поступать 50% доходов страны от добычи полезных ископаемых. США будут главным бенефециаром фонда, а также будут контролировать его деятельность, в том числе, выдачу лицензий на разработку ископаемых, получат право проводить аудит деятельности. При этом из окончательной версии соглашения, согласно данным европейских и украинских СМИ, было удалено также указание суммы, которую Киев должен вернуть США за счет пополнения фонда - $500 млрд. В текст было добавлено положение о том, что средства фонда будут инвестироваться в проекты на Украине.