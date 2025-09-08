Более 1 тыс. человек отметили нарушения в работе поисковой системы

НЬЮ-ЙОРК, 8 сентября. /ТАСС/. Сбои в функционировании поисковой системы Google наблюдаются в США. Об этом сообщается на странице портала Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

По его сведениям, более 1 тыс. пользователей отметили нарушения в работе.

Как отмечает портал, 68% обративших внимание на неполадки столкнулись с трудностями с доступом к сайту, 19% отмечают сбои при использовании поиска, 13% не удается авторизоваться в системе Google.

Сбои также наблюдаются в Аргентине, Бразилии и Канаде.