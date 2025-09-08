Экономическое сотрудничество между странами развивается динамично, отметил Давлатшох Гулмахмадзода

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Россия остается ведущим торговым партнером Таджикистана, двусторонние отношения стран продолжают носить стратегический и союзнический характер. Об этом заявил посол Таджикистана в России Давлатшох Гулмахмадзода на официальном приеме посольства по случаю 34-летия независимости республики, передает корреспондент ТАСС.

"В годы независимости таджикско-российское сотрудничество занимает одно из центральных мест во внешней политике нашей страны. Отношения между нашими странами носят стратегический и союзнический характер. Сегодня двусторонние связи охватывают широкий спектр сфер", - сказал посол.

"Экономическое сотрудничество между нашими странами развивается динамично. Россия остается ведущим торговым партнером для нашей страны. Последние годы наблюдается устойчивая тенденция роста товарооборота", - отметил таджикский дипломат.

Гулмахмадзода также напомнил о контактах между Москвой и Душанбе на высоком уровне в этом году, отметив, что они "были особенно интенсивными". "Состоялись официальные рабочие визиты президента Республики Таджикистан в Российскую Федерацию, в ходе которых обсуждался широкий круг вопросов двухсторонней партнерской повестки, а также координация позиций по актуальным вопросам", - напомнил он.

Кроме того, посол указал на активное развитие межпарламентских связей, контакты премьер-министров, а также руководителей профильных министерств и ведомств.

"В июне нынешнего года прошли Дни культуры Таджикистана в России. Все эти направления подтверждают, что таджикско-российские отношения продолжают укрепляться в интересах народов двух стран", - подчеркнул посол.

Празднование Дня независимости Таджикистана

День независимости отмечается в Таджикистане 9 сентября. Поздравительные послания президенту Таджикистана Эмомали Рахмону по случаю предстоящего 34-летия независимости республики уже направили президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин, президент США Дональд Трамп, лидеры Казахстана, Киргизии, Туркмении и Узбекистана, президент Ирана, короли Великобритании и Саудовской Аравии, император Японии и другие.