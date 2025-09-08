Оборудование везли по рекам и Северному морскому пути в течение двух месяцев, сообщили в медиацентре атомной промышленности

МОСКВА, 8 сентября /ТАСС/. Росатом доставил в город Северск (Томская область) основные элементы корпуса уникального ядерного реактора будущего БРЕСТ, говорится в сообщении медиацентра атомной промышленности.

"На площадку сооружения Опытно-демонстрационного энергокомплекса IV поколения доставлена партия крупногабаритных изделий для инновационного реактора на быстрых нейтронах БРЕСТ-ОД-300. Все оборудование изготовлено в Машиностроительном дивизионе Росатома", - говорится в сообщении.

В отличие от традиционных легководных тепловых реакторов ВВЭР реактор БРЕСТ-ОД-300 имеет интегральную компоновку. Его корпус - это не цельнометаллическая конструкция, как у ВВЭР, а металлобетонная конструкция, в которой предусмотрены металлические полости под размещение оборудования первого контура. Пространство между полостями при сооружении поэтапно заполняется бетонным наполнителем. Кроме того, корпус БРЕСТ-ОД-300 - более крупногабаритный, доставить его можно только по частям, а финальная сборка возможна только в условиях строительной площадки.

Оборудование везли по рекам и Северному морскому пути в течение двух месяцев, отмечается в сообщении.

Стратегический отраслевой проект "Прорыв" госкорпорации "Росатом" нацелен на достижение нового качества ядерной энергетики, разработку, создание и промышленную реализацию замкнутого ядерного топливного цикла (ЗЯТЦ) на базе реакторов на быстрых нейтронах. Проект реализуется под управлением АО "Прорыв" ведущими российскими учеными и инженерами при участии целого ряда отраслевых институтов. Научный руководитель проекта "Прорыв" - Евгений Адамов.