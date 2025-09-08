Министр финансов России отметил, что есть много нюансов, которые решаются исключительно исходя из профессиональных человеческих качеств

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Планирование федерального бюджета останется за человеком, искусственный интеллект "пока не дорос" до человеческих возможностей и не может заменить его в этом вопросе. Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов в эфире радиостанции РБК.

"В конечном счете планирование [бюджета], думаю, что останется за человеком. Одно дело, тебе подскажут как по мнению искусственного интеллекта правильнее составить бюджет, а другое дело - есть много нюансов, которые решаются исключительно исходя из профессиональных человеческих качеств. <…> Пока искусственный интеллект не дорос до тех интеллектуальных, где-то может даже эмоциональных возможностей человека, которые пока недоступны искусственному интеллекту", - сказал он.

Силуанов отметил, что Министерство финансов РФ стало одним из первых ведомств, которые используют возможности искусственного интеллекта в работе. По его словам, уже сейчас ИИ активно помогает министерству правильно формировать бюджетные заявки. "Искусственный интеллект помогает в формировании позиции по тем или иным вопросам. Можно не открывать много справочников, ресурсов, можно просто задействовать возможности искусственного интеллекта, который сразу посмотрит всю картину того или иного вопроса, и подскажет позицию, свое решение", - добавил он.