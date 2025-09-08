Стороны также рассмотрели тему поставок автомобилей белорусской сборки для таксопарка РФ с учетом введения новых требований о допуске к перевозке пассажиров легковым такси автомобилями российского производства

МИНСК, 8 сентября. /ТАСС/. Посол Белоруссии в России Александр Рогожник провел рабочую встречу с первым заместителем министра промышленности и торговли России Василием Осьмаковым, в ходе которой стороны обсудили реализацию единой промышленной политики Союзного государства. Об этом сообщила пресс-служба посольства республики в Москве.

"Обсуждены отдельные вопросы реализации единой промышленной политики Союзного государства, в том числе сотрудничества в сфере автомобилестроения, поставок продукции легкой промышленности и фармацевтики", - говорится в тексте.

Кроме того, совместно с принявшими участие во встрече представителями Министерства промышленности Белоруссии и руководством автозавода Belgee рассмотрена тема поставок автомобилей белорусской сборки для таксопарка России с учетом введения новых требований о допуске к перевозке пассажиров легковым такси автомобилями российского производства.

Также были обсуждены вопросы участия российской стороны в Международной промышленной выставке "Иннопром. Беларусь", которая пройдет в Минске 29-30 сентября.