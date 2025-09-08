Их стоимость составит 1,6 млрд рублей, отметил губернатор региона Георгий Филимонов

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Всего 12 проектов стоимостью 1,6 млрд рублей будут завершены в 2025 году в туристической отрасли Вологодской области. В итоге будет создано 182 новых рабочих места и 270 гостиничных номеров, сообщил губернатор Георгий Филимонов.

"Уже в этом году завершим 12 проектов с общим объемом инвестиций 1,6 млрд рублей. Откроются новые гостиничные комплексы, глэмпинги, базы отдыха и другие места размещения в Череповце, Кириллове, Череповецком, Междуреченском, Бабаевском, Великоустюгском, Кадуйском округах. Создадим 182 новых рабочих места и 270 гостиничных номеров", - сообщил Филимонов в своем телеграм-канале.

В целом, как отметил глава региона, в области реализуются 44 инвестпроекта в сфере туризма на сумму 15,2 млрд рублей. В общей сложности будет создано свыше 1 200 новых рабочих мест, а число номеров вырастет еще на 1 281. География проектов охватывает Череповец, Кириллов, Великоустюгский, Междуреченский, Бабушкинский, Кирилловский, Кадуйский и Череповецкий округа.

В рамках нацпроекта "Туризм и гостеприимство" инвестпроекты, представленные от Вологодской области, получили федеральную поддержку. Будут созданы некапитальные объекты туристской инфраструктуры вблизи автомобильных турмаршрутов на сумму 57,6 млн рублей - это 28 знаков туристской навигации, три модульных туалета, три точки продажи региональной и сувенирной продукции, модульное кафе.

"Особое внимание - проекту "Великий Устюг - Родина Деда Мороза". Впереди День рождения зимнего волшебника и его большое зарубежное путешествие, юбилейный маршрут "Поезда Деда Мороза". Все наши усилия уже приносят конкретные результаты. По данным "Сбераналитики", в первом полугодии 2025 года оборот составил 6,29 млрд руб. - туристы потратили на Вологодчине на 21,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года", - сообщил губернатор.

Вологодская область является одним из регионов-лидеров культурно-познавательного, религиозного, событийного, круизного, сельского, охотничьего, экологического, активного, лечебно-оздоровительного, спортивного туризма. В области расположено 3 500 объектов культурного и исторического наследия, 189 особо охраняемых природных территорий. Турпоток в 2024 году увеличился на 7,9% - до 4,1 млн человек.