Он будет восстанавливаться по мере приближения ключевой ставки Центробанка к значению в 10%

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Восстановление спроса на недвижимость ожидается в 2027 году - по мере приближения ключевой ставки ЦБ РФ к 10-процентному значению, а также за счет отложенного спроса. Об этом говорится в прогнозе аналитиков рейтингового агентства "Эксперт РА", который есть в распоряжении ТАСС.

"По мере снижения ключевой ставки и приближения ее к 10-процентному значению в 2027-м агентство ожидает восстановления спроса на недвижимость со стороны населения, в том числе за счет отложенного спроса, сформировавшегося в 2025-2026 годах из-за неблагоприятных макроэкономических условий", - говорится в материалах.

Аналитики ожидают в 2025-2030 годах сохранение опережающего роста цен на жилье в новостройках над инфляцией. В краткосрочной перспективе этому поспособствуют конъюнктурная структура девелоперского бизнеса, предполагающая финансирование строительства через проектное финансирование от банков.

В долгосрочной перспективе аналитики прогнозируют восстановление спроса на недвижимость, в том числе в условиях увеличения доступности ипотеки. При этом в 2025-2026 годах ожидается снижение темпов роста цен в связи с ограниченным спросом на недвижимость на фоне высокой ключевой ставки Банка России и, как следствие, высоких ставок по рыночным ипотечным программам. Дополнительным драйвером спроса на недвижимость в среднесрочной перспективе может стать сформировавшийся у населения высокий объем накоплений благодаря высоким ставкам в экономике.

Аналитики ожидают сохранения тренда на увеличение числа вводов проектов индивидуального жилищного строительства (ИЖС) в перспективе 2025-2026 годов. Так, объем ввода ИЖС в 2025-2030 годы будет варьироваться в пределах 64-70 млн кв. м, ввод в эксплуатацию МКД будут снижаться в 2026-2027 годах, но по мере восстановления строительной активности вернется к росту до 49-55 млн кв. м в 2028-2030 годах.