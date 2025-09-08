При этом парламентарий считает, что вероятность снижения ставки более чем на 2% пункта маловероятна

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Экономика России в текущих условиях требует новых решений, в том числе возможное снижение ключевой ставки ЦБ РФ. Такое мнение в интервью ТАСС высказал депутат Госдумы от партии "Единая Россия" Алексей Говырин на полях завершившегося Восточного экономического форума.

"С одной стороны, я на встречах с предпринимателями слышу, что они научились жить в условиях высокой ключевой ставки. С другой стороны, конечно, очевидно, что экономика сегодня, наверное, требует каких-то новых решений, - сказал Говырин. - Практика показывает сегодня, что пришло время к тому, чтобы ставку снизить".

Говоря о своих прогнозных ожиданиях, депутат сообщил, что вероятность снижения ставки более чем на 2% пункта маловероятна.

"Мне кажется, что больше чем два пункта ее не снизят", - отметил он.

Ключевая ставка составляет 18% годовых. Ближайшее заседание совета директоров Центрального банка РФ по ключевой ставке состоится 12 сентября.