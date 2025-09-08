Российские пенсионеры увидят рост выплат с 1 февраля, а затем с 1 апреля, причем вторая корректировка будет выше уровня инфляции, заявил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Российские пенсионеры в 2026 году увидят рост выплат с 1 февраля и затем с 1 апреля, причем вторая индексация страховой пенсии предполагается уже выше инфляции. Об этом ТАСС рассказал глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

"В следующем году по закону планируется 1 февраля индексация [страховой пенсии] на уровень фактической инфляции и 1 апреля - в зависимости от возможности бюджета Социального фонда", - сказал Нилов.

То есть, пояснил депутат, в течение января в правительстве определят уровень фактической инфляции, и с февраля страховые пенсии будут проиндексированы, как и другие социальные выплаты. "И, если пройдет вторая индексация [в апреле], то тогда очевидно, что это будет выше уровня фактической инфляции", - пояснил Нилов.

"Обращаю внимание, что теперь индексация касается и работающих пенсионеров тоже", - подчеркнул собеседник агентства.

Он рассказал также о том, чего ожидать получателям других видов пенсий.

"Социальные пенсии индексируются 1 апреля", - сказал Нилов. В свою очередь у военных пенсий своя индексация, которая зависит от индексации должностных окладов военнослужащих - в этом году она произойдет 1 октября, напомнил депутат.