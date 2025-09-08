Мероприятие направлено на популяризацию корпоративных практик по поддержке работников с детьми и продвижение семейных ценностей в деловой среде, отметила председатель комитета ГД по развитию гражданского общества Яна Лантратова

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, первый замглавы фракции "Справедливая Россия - За правду" Яна Лантратова направила письмо председателю правительства Михаилу Мишустину с предложением учредить всероссийский конкурс "Лучший семейный работодатель", направленный на популяризацию корпоративных практик по поддержке работников с детьми и продвижение семейных ценностей в деловой среде. Документ есть в распоряжении ТАСС.

Как отмечает парламентарий, в современной России семейная жизнь и родительство должны стать "престижным, уважаемым и выгодным жизненным выбором". Существенную роль в этом процессе, по ее мнению, должны играть организации и компании, "содействующие процветанию и благополучию своих работников, воспитывающих детей". "Поддержка семей должна стать естественной и очевидной практикой для крупного бизнеса России, обладающего достаточными ресурсами и влиянием для реализации таких инициатив", - подчеркнула Лантратова.

"Предлагаю учредить масштабный всероссийский конкурс "Лучший семейный работодатель" среди крупнейших компаний России, который будет призван стимулировать развитие корпоративных программ, поддерживающих семьи с детьми, и формировать тренд на поддержку родительства в деловой среде", - написала парламентарий.

По ее словам, программа конкурса может включать демонстрацию лучших практик, обмен опытом, проведение экспертных сессий с многодетными родителями и представителями бизнеса. "Финальный этап конкурса может проводиться в рамках Петербургского международного экономического форума или иных крупных форумов России", - добавила депутат.

"Всероссийский конкурс "Лучший семейный работодатель" может быть организован в формате ежегодной премии, рейтинга или конкурса. Важным условием является участие в нем именно крупнейших российских компаний, обладающих примерно одинаковыми ресурсами для поддержки работников с семьями ("Газпром", "Яндекс", "Сбербанк" и другие)", - уточнила она.

По мнению Лантратовой, проведение такого конкурса позволит распространить лучшие практики в области поддержки семей с детьми, а также сформировать тренд на поддержку семейных ценностей, "когда в среде крупного бизнеса станет модно и престижно демонстрировать значительные результаты в деле повышения благополучия семейных работников, в том числе многодетных".