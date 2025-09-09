Как отметил Федор Опадчий, накопитель не будет эффективен до тех пор, пока не построят генерирующие мощности, которые могли бы производить больше электроэнергии

ВЛАДИВОСТОК, 9 сентября. /ТАСС/. Использование систем накопления энергии (СНЭ) на Дальнем Востоке для решения проблемы энергодефицита не будет эффективно до тех пор, пока в регионе не построят основные генерирующие мощности. Об этом в интервью ТАСС на полях прошедшего Восточного экономического форума сообщил глава "Системного оператора" Федор Опадчий.

По его словам, накопители не являются универсальным решением для покрытия потребления в энергосистеме. "Их можно использовать для покрытия нагрузок в течение части суток, то есть они являются поставщиками мощности, выдавая электроэнергию в пиковые часы. <...> В силу физических свойств процесса на зарядку системы вне зависимости от технологии хранения энергии необходимо затратить больший объем энергии, чем потом можно вернуть в сеть", - сказал он.

В связи с этим до строительства в регионе основных генерирующих мощностей, производящих электроэнергию, использование СНЭ не будет достаточно эффективным. "Например, на Дальнем Востоке применять такие установки в виде самодостаточного решения не получится. В регионе существует дефицит не только мощности в отдельных районах, но и в целом киловатт-часов, то есть объема электроэнергии. И до тех пор, пока мы не построим генерирующие мощности, которые могли бы производили больше электроэнергии, накопитель не будет эффективен", - подчеркнул Опадчий.

Он уточнил, что установленный в объединенной энергосистеме Востока накопитель сможет решить вопрос дефицита выдачи мощности в пики потребления, но усугубит проблему дефицита электроэнергии в целом.

"Именно поэтому для решения вопросов дефицита мощности в Приморье мы предлагали техническое решение на базе быстровозводимых газотурбинных установок малой мощности. Они могут быть введены в работу в сроки соизмеримые с вводом систем накопления энергии, но при этом они дают и мощность, и энергию", - пояснил Опадчий.

О форуме

Х Восточный экономический форум состоялся во Владивостоке 3-6 сентября. Главная тема ВЭФ - "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". В рамках деловой программы форума прошло более 100 тематических сессий, разделенных на 7 блоков. В форуме приняли участие более 8,4 тыс. участников из 75 стран и территорий. Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер форума.

Полный текст интервью будет доступен в 06:00 мск.