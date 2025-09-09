Мессенджер не ограничивает каких-либо свобод, заявил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Разработка мессенджера Max является обоснованным и важным решением для укрепления цифрового суверенитета России, а не для ограничения каких-либо свобод. Такое мнение выразил в беседе с ТАСС член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта "Единой России" "Цифровая Россия" Антон Немкин.

Миф о том, что создание и запуск Мax якобы приведет к изоляции российского сегмента интернета, даже близко не соответствует действительности, отметил депутат. "Создание Мax направлено исключительно на обеспечение цифрового суверенитета страны и развитие безопасной инфраструктуры для пользователей, а не на ограничение чьих-либо свобод. Это часть глобальной тенденции создания национальных цифровых интеграционных платформ, которые уже функционируют во многих странах, и не более того", - сказал депутат.

Он отметил, что выбор, какой платформой пользоваться, будет всегда оставаться за пользователем. Немкин заметил, что сейчас в России практически все сегменты цифрового рынка представлены национальными платформами. Поиск - это "Яндекс", социальные сети - это "ВКонтакте" и "Одноклассники", видео - это "VK Видео" и Rutube. "А вот мессенджеры на нашем рынке, к сожалению, исторически доминировали иностранные, такие как WhatsApp и Telegram, и, как следствие, именно здесь возникают системные проблемы с соблюдением российского законодательства. Ведь эти платформы часто используются для распространения противоправного контента, мошенничества и деструктивной деятельности", - сказал парламентарий.

Немкин напомнил, что Telegram, несмотря на включение в реестр социальных сетей, не выполняет обязанности владельца социальной сети. Так, правила использования платформы не приведены в соответствие с законом, не публикуются контактные данные для жалоб на запрещенную информацию, не осуществляется эффективный мониторинг и удаление противоправного контента, а средний процент удаляемой информации за три года составил всего 10%, а за первое полугодие 2025 года - лишь 1,4%. "Процедуры привлечения Telegram к административной ответственности за нарушение законодательства инициировались 11 раз с 2023 года по 2025 год, включая санкции за неисполнение предписаний и обязательств по мониторингу. Эти данные показывают, что государство вынуждено предпринимать меры для защиты граждан и обеспечения безопасного цифрового пространства", - подчеркнул он.

"Все разговоры о "цифровом рубильнике" - миф, распространяемый теми, кто хочет дискредитировать новую платформу в глазах граждан и сохранить их зависимость от зарубежных площадок", - заключил Немкин.