МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Фигуранты уголовного дела о коррупции в МВД, включая приговоренного к 12 годам колонии экс-помощника министра внутренних дел России генерал-лейтенанта Сергея Умнова, обжаловали приговор. Это следует из материалов суда, с которыми ознакомился ТАСС.

"Приговор Хамовнического районного суда от 27 августа обжалован", - сказано в них.

Апелляция поступила в суд 29 августа.

Как установило следствие, в 2013 году начальник Главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Умнов создал организованную группу, в состав которой вошли его заместители Иван Абакумов, Алексей Семенов и начальник отдела УГИБДД Елена Копьева. С 2013 по 2019 год они получали взятки за продление договоров о безвозмездном использовании коммерческих помещений для нужд возглавляемого управления от руководителей 11 юридических лиц, в числе которых предприниматели Вячеслав Платонов, Олег Иванов, Надежда Смирнова и Андрей Царнец. Средства передавались под видом пожертвований в "Фонд содействия программам ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области". Их общая сумма составила 64 млн 656 тыс. рублей, часть из которых была использована на личные нужды указанных сотрудников ведомства, в том числе для покупки автомобилей, абонементов в фитнес-клуб, ремонта служебного кабинета, оплаты праздников и банкетов.

27 августа суд приговорил Умнова к 12 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 35 млн рублей и лишил его звания генерал-лейтенанта полиции и государственных наград. Абакумов приговорен к 11,5 года лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 25 млн рублей, лишен звания генерал-майора полиции, а также государственной награды. Семенов - к 10,5 года лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 10 млн рублей, лишен звания генерал-майора полиции. Копьева - к 10 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом в 10 млн рублей, лишена звания подполковника полиции.

Платонов, Царнец, Иванов приговорены к лишению свободы в исправительной колонии строгого режима на сроки от 8 до 8,5 года и штрафам в размере от 4 млн 850 тыс. рублей до 8 млн рублей. Смирнова оштрафована на 2 млн рублей. В доход государства обращено имущество подсудимых на сумму 64 млн 656 тыс. рублей. Также конфискованы автомобили Toyota Сamry и Land Cruiser 200, полученные в результате совершения преступления.