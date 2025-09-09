Привлекать к таким поощрениям можно и бизнесменов, считает заместитель секретаря Общественной палаты Владислав Гриб

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Все педагоги в России должны получать премии ко Дню учителя, подобные выплаты надо сделать ежегодными. Такое мнение высказал заместитель секретаря Общественной палаты (ОП) РФ Владислав Гриб.

"Было бы очень хорошо ежегодно ко Дню учителя выплачивать педагогам премии - они могут быть разные, в зависимости нагрузки, от региона. Было бы очень хорошо, чтобы такая ежегодная выплата была ко Дню учителя или ко Дню знаний", - сказал Гриб ТАСС.

По его словам, привлекать к таким поощрениям можно и бизнесменов. "Можно даже попросить крупный российский бизнес тоже в этом поучаствовать, все-таки учитель - это самая главная профессия. Я думаю, что это было бы очень значимо, чтобы эта выплата была бы ежегодной", - сказал Гриб.

По его мнению, размер премии должны утвердить правительство РФ или региональные власти.

Как считает Гриб, необходимо поощрять учителей не только материально. "Надо расширить перечень госнаград и почетных званий для учителей. Это тоже очень мотивирует", - уверен Гриб.

День учителя в России отмечается 5 октября.