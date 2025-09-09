Стратегия развития ДФО должна быть увязана с планами развития Сибири

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Долгосрочная стратегия развития Дальневосточного федерального округа должна подкрепляться уже действующими стратегиями и проектами, такими как стратегия социально-экономического развития Сибирского федерального округа до 2035 года и Стратегия пространственного развития страны до 2030 года. Такое мнение ТАСС высказал кандидат географических наук, доцент кафедры зарубежного регионоведения и международного сотрудничества Института государственной службы и управления (ИГСУ) Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС) Игорь Голубченко.

Ранее президент РФ Владимир Путин на Восточном экономическом форуме поручил правительству утвердить долгосрочную стратегию развития Дальневосточного федерального округа (ДФО) до 2036 года.

"Дальний Восток давно является важнейшим объектом стратегического планирования - это ощущалось и в планах советских пятилеток, и, например, в самом факте принятия программы развития Дальневосточного экономического района и Забайкалья на 1987-2000 гг. <...> Для успешной реализации [новых качественных документов стратегического планирования] необходимо еще подкрепление со стороны уже действующих стратегий и проектов, чтобы не было противоречий, например, со стратегиями регионов самого Дальнего Востока, а также стратегией Сибирского федерального округа, всеми национальными проектами, Стратегией пространственного развития страны с ее системой опорных населенных пунктов", - сказал он.

Голубченко отметил, что при реализации стратегии развития ДФО нельзя забывать про отраслевые стратегии и программы, например, в сфере добычи полезных ископаемых, энергетики, транспорта, цифровизации, культуры, и про документы крупных корпораций. "Непротиворечивость взаимосвязанных стратегий, программ, проектов - одна из основ их эффективности, ради чего время от времени требуется их доработка, внесение коррективов", - подчеркнул он.

Он также отметил другое важное условие для успешного достижения долгосрочных целей. "Это осуществление всех основных действий: целеполагание - планирование - реализация - рефлексия - коррекция. Функции координации, контроля с адекватной обратной связью, применения сбалансированных поощрений и при необходимости наказаний, гибкого прогнозирования должны способствовать итоговому успеху", - сказал Голубченко, добавив, что также важна благоприятная институциональная среда для социально-экономического развития, на что уже работают имеющиеся возможности, например, режимы территорий опережающего развития (ТОР) и международных территорий опережающего развития (МТОР).