Северо-Сибирская ж/д станет частью Трансарктического коридора

Ожидается, что годовой грузопоток по новой железной дороге составит 115 млн тонн

НОВОСИБИРСК, 9 сентября. /ТАСС/. Северо-Сибирская железная дорога, когда она будет построена, станет частью Трансарктического транспортного коридора, о росте интереса к которому говорил глава государства. Об этом сообщил ТАСС председатель исполнительного комитета межрегиональной ассоциации "Сибирское соглашение" Геннадий Гусельников.

Осенью 2023 года президент России Владимир Путин поручил правительству РФ совместно с правительством Кемеровской области, Российской академией наук и РЖД рассмотреть возможность строительства Северо-Сибирской железнодорожной магистрали. Общая стоимость проекта Севсиба - 8 трлн рублей. По расчетам ученых, эта дорога окупаема в горизонте 20 лет.

"Северо-Сибирская железная дорога обязана будет интегрироваться туда, потому что дорога будет элементом Трансарктического коридора. У нас есть основное транспортное плечо и маршруты подвоза продукции для того, чтобы наполнять Северный морской путь. В качестве дополнения к портам Севморпути мы предлагаем железную дорогу в той или иной конфигурации", - сказал он.

Грузопоток по Северо-Сибирской железной дороге оценивается в 115 млн тонн в год, где около 50 млн тонн - это уголь. По словам Гусельникова, административный интерес к проекту сохраняется на разных государственных площадках. "Мы сейчас активно изучаем опыт Тихоокеанской железной дороги, которую построили очень быстро", - пояснил глава исполкома МАСС, добавив, что частный бизнес в Сибири также мог бы рассмотреть участие в проекте железной дороги.

Ранее на пленарном заседании ВЭФ Путин отметил растущую заинтересованность в Трансарктическом транспортном коридоре из Санкт-Петербурга во Владивосток со стороны российских компаний, работающих в Арктике, и со стороны иностранных перевозчиков.

Трансарктический коридор - это маршрут, связывающий восточную и западную части России, порты Санкт-Петербурга и Владивостока, через северные моря, порты Мурманска и Архангельска, призванный соединить мировые промышленные, сельскохозяйственные, энергетические центры и потребительские рынки более коротким, безопасным и экономически выгодным маршрутом. Трансарктический коридор - это эволюция проекта "Большой Северный морской путь", реализуемого по нацпроекту "Эффективная транспортная система".