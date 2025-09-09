Председатель партии "Справедливая Россия - За правду" напомнил, что действующее законодательство ограничивает благотворительную деятельность торговых компаний, так как с безвозмездно розданных товаров они должны платить НДС

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Председатель партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов предложил установить в продуктовых магазинах и супермаркетах специальные полки с бесплатными товарами с истекающим сроком годности для пенсионеров и малообеспеченных граждан.

"Право на получение таких продуктов должно предоставляться на основании пенсионного удостоверения или документов из органов соцзащиты о сложном финансовом положении семьи. Каждый год российские торговые сети, супермаркеты выбрасывают миллионы тонн продовольствия. Не дожидаясь истечения срока годности, их можно было бы бесплатно раздать людям", - сказал Миронов ТАСС.

Он напомнил, что действующее законодательство ограничивает благотворительную деятельность торговых компаний, так как с бесплатно розданных продуктов они должны платить НДС. По мнению депутата, необходимо освобождать торговые организации от уплаты НДС, чтобы они смогли запустить масштабные благотворительные проекты.