На Дальнем Востоке увеличение ожидают в районе 5%, сообщил глава СО ЕЭС Федор Опадчий

ВЛАДИВОСТОК, 9 сентября. /ТАСС/. "Системный оператор" прогнозирует устойчивый рост энергопотребления в Росси в 2026 году. По стране оно может вырасти на 3%, на Дальнем Востоке - увеличиться на 5%. Об этом в интервью ТАСС на полях Восточного экономического форума сообщил глава СО ЕЭС Федор Опадчий.

По его словам, на рост энергопотребления в России будет оказывать влияние температурный фактор. "У нас погодозависимое электропотребление - загрузка систем отопления зимой и кондиционирования летом существенно зависит от температурных условий, что влияет на годовой объем потребления. Для среднемноголетних условий ожидаем рост [энергопотребления в России] на уровне 3%. <…> В 2026 году [на Дальнем Востоке] ожидаем рост 5%", - сказал он.

Ранее Опадчий сообщил ТАСС, что по итогам 2025 года "Системный оператор" прогнозирует сохранение объема потребления в России на уровне предыдущего года. При этом на Дальнем Востоке рост составит 4,5%.

О форуме

Х Восточный экономический форум проходил в этом году во Владивостоке 3-6 сентября. Главная тема - "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". В рамках деловой программы ВЭФ запланировано более 100 тематических сессий, разделенных на семь блоков. В форуме приняли участие более 4,5 тыс. человек из более чем 70 стран и территорий. Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер.

Полный текст интервью будет доступен на сайте ТАСС 9 сентября в 6:00 мск.