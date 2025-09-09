Новый цех будет сосредоточен на изготовлении твердых лекарственных форм

НОВОСИБИРСК, 9 сентября. /ТАСС/. Один из крупнейших в РФ производителей лекарственных средств - "ПФК Обновление" (Renewal) - планирует завершить строительство первого участка крупного цеха №7 в 2026 году и выйти на этап лицензирования. Об этом ТАСС сообщил исполнительный директор компании Владимир Гречкин.

"Мы продолжаем строить самый большой седьмой цех. В следующем году планируется подготовить к лицензированию первый участок. Это твердые лекарственные средства", - сказал собеседник агентства.

Цех будет специализироваться на производстве твердых лекарственных форм (капсул, таблеток, шипучих таблеток), сообщили в пресс-службе компании. На участке, который планируется завершить в 2026 году, будет расширено производство таких препаратов, как ацетилсалициловая кислота, парацетамол, витамин С, диклофенак, нимесулид, ибупрофен, бисопролол, пирацетам, индапамид и других. Ранее сообщалось, что после запуска цеха мощностной потенциал компании в данном виде лекарственных форм вырастет на 200 млн упаковок препаратов в год.

Компания также продолжает развитие производственной площадки в рабочем поселке Сузун, отметили в пресс-службе Renewal. "В частности, в настоящее время проводится подготовка к наработке инженерных серий препаратов в лекарственной форме суппозитории, квалификация оборудования, валидация технологических процессов", - пояснили в организации.

В целом инвестиционная программа с учетом возведения новых цехов и модернизации производств Renewal оценивается в 3,5 млрд рублей, сообщал агентству Гречкин.

О компании

Renewal - один из крупнейших в РФ производителей лекарственных средств, занимающий от 2% до 85% российского рынка в зависимости от фармацевтического кластера. Производственно-исследовательский комплекс расположен в Новосибирске и рабочем поселке Сузун. Компания с 1997 года занимается разработкой и производством лекарственных препаратов. В лекарственный портфель компании входят препараты в разных формах, включая анальгетики, антисептики, спазмолитики, кардиопрепараты, антибиотики, инъекционные растворы и препараты лор-группы.

По итогам 2024 года фармкомпания увеличила общий объем производства препаратов до 206 млн упаковок, прирост к предыдущему году составил 21%.