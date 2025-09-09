Советы проработали с участием ФГУП "ЗащитаИнфоТранс" и направили авиакомпаниям и аэропортам, сообщил глава Росавиации Дмитрий Ядров

ВЛАДИВОСТОК, 9 сентября. /ТАСС/. Минтранс и Росавиация направили авиакомпаниям и аэропортам рекомендации после произошедшего в конце июля сбоя информационных систем "Аэрофлота", сообщил ТАСС глава Росавиации Дмитрий Ядров в кулуарах прошедшего Восточного экономического форума.

"Минтранс дал соответствующие рекомендации. Они были проработаны, в том числе с участием ФГУП "ЗащитаИнфоТранс", и направлены перевозчикам. Подобные рекомендации направили и мы - в авиакомпании и аэропорты", - сказал он.

28 июля в "Аэрофлоте" сообщили, что в работе информационных систем произошел сбой. В связи с этим авиакомпания вынужденно корректировала расписание рейсов, в том числе путем переносов и отмен. В пресс-службе Генпрокуратуры России отметили, что причиной сбоя в информационной системе "Аэрофлота" стала хакерская атака. В настоящее время все критически важные системы "Аэрофлота" после сбоя информационных систем работают штатно, обеспечивают наивысшую безопасность перевозок.