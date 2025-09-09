Предприятия торговли уже тестируют различные форматы идентификации личности внутри своих информационных систем, сообщил замглавы министерства

ВЛАДИВОСТОК, 9 сентября. /ТАСС/. Минпромторг РФ поддерживает внедрение различных форматов идентификации личности при покупке товаров с возрастными ограничениями, сообщил ТАСС статс-секретарь - замглавы министерства Роман Чекушов в кулуарах прошедшего Восточного экономического форума.

"Мы, конечно, участвуем в обсуждении и поддерживаем внедрение форматов по идентификации возраста и личности гражданина для приобретения товаров, ограниченных к продаже [по возрасту]", - сказал он.

Как отметил замминистра, Минпромторг совместно с торговыми сетями и маркетплейсами ведет работу по разработке принципов идентификации личности, поскольку способы проверки возраста могут быть разные. "Коллеги из Минцифры - это больше их ответственность - говорят о единой биометрической системе. Предприятия торговли уже тестируют [разные] форматы идентификации личности пока внутри своих информационных систем, но еще не в пилотном режиме с покупателями", - рассказал Чекушов.

По его словам, сначала необходимо протестировать, насколько способы идентификации личности исключат возможность доступа несовершеннолетних к этой продукции.

"Наша позиция такая: безусловно, и в торговлю, которая осуществляется посредством маркетплейсов, и в наши розничные сети нужно внедрять такие способы идентификации личности, которые исключат доступ несовершеннолетних к этим товарам", - подчеркнул замминистра.

Ранее Чекушов в интервью ТАСС заявлял, что биометрия может стать альтернативным способом идентификации граждан при покупке товаров с возрастным ограничением.