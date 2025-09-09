Применение систем накопления энергии на юге РФ имеет хорошие перспективы

Глава "Системного оператора" Федор Опадчий отметил, что необходимо дождаться завершения проектирования проекта СНЭ для определения срока ввода этих объектов

ВЛАДИВОСТОК, 9 сентября. /ТАСС/. Применение систем накопления энергии (СНЭ) на юге России имеет хорошие перспективы для решения проблемы энергодефицита в регионе. Такое мнение в интервью ТАСС на полях прошедшего Восточного экономического форума выразил глава "Системного оператора" Федор Опадчий.

"На юге в целом мы видим хорошие перспективы применения технологии накопления энергии для покрытия дефицита мощности в объеме сотен МВт. <...> Например, 100 МВт-й накопитель в Крыму будет эффективен, а вот существенное увеличение мощности уже потребует решения вопросов получения дополнительной энергии", - сказал он.

По мнению Опадчего, необходимо дождаться завершения проектирования проекта СНЭ для определения срока ввода этих объектов на юге. "Я полагаю, что это решение достаточно быстро может быть реализовано - "Россети" имеют все возможности, чтобы оперативно решить вопрос и технического присоединения накопителей к собственным подстанциям, и их размещения как на самих подстанциях, так и на прилегающих площадках", - пояснил он.

Стоимость реализации накопителей также будет определена после проектирования и выбора оборудования, однако на рынке стоимость СНЭ идет на спад. "Если смотреть мировую практику, то в последние годы цена промышленных систем накопления энергии устойчиво снижается, и сегодня с точки зрения капитальных затрат на сооружение объектов, стоимость технологии уже вполне конкурентоспособна по сравнению с традиционной генераций", - подчеркнул Опадчий.

Ранее министр энергетики Сергей Цивилев сообщил, что Минэнерго ожидает ввод накопителей Крыму мощностью до 100 МВт и Краснодарском крае с установленной мощностью до 250 МВт до конца текущего года.

Х Восточный экономический форум состоялся во Владивостоке 3-6 сентября. Главная тема ВЭФ - "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". В рамках деловой программы форума прошло более 100 тематических сессий, разделенных на 7 блоков. В форуме приняли участие более 8,4 тыс. участников из 75 стран и территорий. Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер форума.