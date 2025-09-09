9 сентября, 06:02
Восточный экономический форум

Применение систем накопления энергии на юге РФ имеет хорошие перспективы

Глава "Системного оператора" Федор Опадчий отметил, что необходимо дождаться завершения проектирования проекта СНЭ для определения срока ввода этих объектов

ВЛАДИВОСТОК, 9 сентября. /ТАСС/. Применение систем накопления энергии (СНЭ) на юге России имеет хорошие перспективы для решения проблемы энергодефицита в регионе. Такое мнение в интервью ТАСС на полях прошедшего Восточного экономического форума выразил глава "Системного оператора" Федор Опадчий.

Читайте также
Интервью
Глава "Системного оператора": в 2026 году энергопотребление в России может вырасти на 3%

"На юге в целом мы видим хорошие перспективы применения технологии накопления энергии для покрытия дефицита мощности в объеме сотен МВт. <...> Например, 100 МВт-й накопитель в Крыму будет эффективен, а вот существенное увеличение мощности уже потребует решения вопросов получения дополнительной энергии", - сказал он.

По мнению Опадчего, необходимо дождаться завершения проектирования проекта СНЭ для определения срока ввода этих объектов на юге. "Я полагаю, что это решение достаточно быстро может быть реализовано - "Россети" имеют все возможности, чтобы оперативно решить вопрос и технического присоединения накопителей к собственным подстанциям, и их размещения как на самих подстанциях, так и на прилегающих площадках", - пояснил он.

Стоимость реализации накопителей также будет определена после проектирования и выбора оборудования, однако на рынке стоимость СНЭ идет на спад. "Если смотреть мировую практику, то в последние годы цена промышленных систем накопления энергии устойчиво снижается, и сегодня с точки зрения капитальных затрат на сооружение объектов, стоимость технологии уже вполне конкурентоспособна по сравнению с традиционной генераций", - подчеркнул Опадчий.

Ранее министр энергетики Сергей Цивилев сообщил, что Минэнерго ожидает ввод накопителей Крыму мощностью до 100 МВт и Краснодарском крае с установленной мощностью до 250 МВт до конца текущего года.

О форуме

Х Восточный экономический форум состоялся во Владивостоке 3-6 сентября. Главная тема ВЭФ - "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". В рамках деловой программы форума прошло более 100 тематических сессий, разделенных на 7 блоков. В форуме приняли участие более 8,4 тыс. участников из 75 стран и территорий. Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер форума. 

Теги:
РоссияВосточный экономический форум