Это позволит вывести в правовое поле теневые расчеты и пополнять доходы федерального бюджета, отметил член комиссии по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Общественной палаты

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. России следует пойти по примеру Белоруссии в части создания своего криптобанка. Такое мнение ТАСС выразил член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

В Белоруссии в ближайшее время планируется разработать нормативное регулирование деятельности криптобанка, в случае его появления это будет первый такой банк на территории бывшего Советского Союза.

"В РФ тоже надо создать свой криптобанк. Это позволит решить ряд текущих проблем. В частности, вывести в правовое поле теневые расчеты, которые исчисляются сотнями миллиардов рублей, следовательно, пополнение доходов в федеральный бюджет; перекрыть один из каналов финансирования и вербовки наших граждан для совершения тяжких преступлений, в том числе против государства", - сказал Машаров.

Кроме того, считает член ОП, создание такого банка позволит нанести удар по дистанционному мошенничеству, поскольку собираемые в настоящее время дропперами средства переводятся в криптокошельки и затем легализуются в приобретение недвижимости и средств роскоши.

"При этом расчеты в указанном банке должны производиться в криптовалютах, а зачисление средств должно быть только через расчетные счета российских граждан. В настоящее время как раз основной бизнес криптообменников заключается в том, что наличные средства зачисляются на кошелек граждан и за это взимается комиссия", - отметил Машаров,

По его словам, создание в России криптобанка позволит решить еще одну проблему, которая существует в регулировании деятельности российских майнеров, а именно возможность продавать намайненные криптовалюты через российский криптобанк, поскольку до настоящего времени инфраструктура в России для продажи намайненных цифровых валют пока не создана.

Как отметил Машаров, в Белоруссии это направление развивается достаточно давно, в рамках Парка высоких технологий созданы и функционируют криптобиржи и криптоброкеры. "Легализация цифровых валют позволила декриминализировать этот сегмент финансового рынка, при этом очевидно, что это пополнение налогов в бюджет и, следовательно, выведение многих видов деятельности из тени", - сказал Машаров.

Он напомнил, что в России принят ряд законов, которые легализовали экспериментальный правовой режим в сфере криптовалют, она касается расчетов во внешнеэкономической деятельности. При этом сама криптовалюта и расчеты между гражданами находятся вне правового поля, что дает возможность мошенникам и западным спецслужбам пользоваться этой лакуной в законодательстве.