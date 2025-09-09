Глава СО ЕЭС: потребление энергии значительно снизилось после запрета майнинга

Временно высвобождающиеся мощности следует в первую очередь направить на объекты, имеющие социальное значение, отметил Федор Опадчий

ВЛАДИВОСТОК, 9 сентября. /ТАСС/. "Системный оператор" совместно с Минэнерго РФ разрабатывает варианты перераспределения энергомощностей, освободившихся после ввода запрета на майнинг криптовалюты в некоторых регионах. Об этом в интервью ТАСС в рамках Восточного экономического форума сообщил глава "Системного оператора" Федор Опадчий.

"Есть соответствующие поручения правительства, сейчас эти механизмы прорабатываются Министерством энергетики, и мы принимаем участие в этом процессе. Временно высвобождающиеся мощности целесообразно перераспределять в первую очередь на социально значимые объекты, которые важно подключать к сети даже в условиях энергодефицита", - сказал он.

Среди возможных решений - перераспределение мощности на другие объекты. "Варианты могут быть разные - от полного распределения на других потребителей, находящихся в энергосистеме до возможности перепрофилировать производство и продолжить использовать мощность конкретных объектов, но уже в других целях", - добавил глава СО ЕЭС.

По словам Опадчего, "Системный оператор" фиксирует значимое снижение потребления в юго-восточной части Сибири. "Все потребители, которые ранее официально признали себя майнерами криптовалют, отключились из системы и не потребляют энергии. Сейчас мы не видим никого, кто признавал бы себя майнером и напрямую нарушал закон. Поэтому оценка все та же - в этом регионе удалось снизить энергопотребление на величину более 300 МВт", - пояснил он.

При этом "Системный оператор" не видит активного развития майнинга на Дальнем Востоке, однако в Сибири такая деятельность развивается в зонах, где нет дефицита энергии. "При наличии возможности дозагрузки существующего оборудования майнеры увеличивают полезный отпуск электроэнергии в энергосистеме, и на это, как правило, указывают как на положительный фактор", - уточнил Опадчий.

О запрете

Правительство России утвердило перечень из регионов и территорий, где майнинг запрещен с 1 января 2025 года до 15 марта 2031 года. Ограничения введены в Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, Чечне, ДНР и ЛНР, в Запорожской и Херсонской областях.

Кроме того, 7 апреля правительство распорядилось ввести полный запрет майнинговой деятельности на юге Иркутской области. Майнинг также запрещен на некоторых территориях Бурятии и Забайкальского края в пики энергопотребления. В 2025 году они приходятся на период с 1 января по 15 марта, а в следующие годы - с 15 ноября по 15 марта.

О форуме

