По данным исследования сервиса путешествий, сентябрь - октябрь россияне проведут в столицах, Краснодарском крае, Узбекистане и Турции

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Поездка на двоих по России этой осенью в среднем в 2025 году обойдется в 49 тыс. рублей. При этом из зарубежных направлений в сентябре - октябре у россиян востребованы Узбекистан (23%), Азербайджан (10%) и Турция (9%), следует из результатов исследования сервиса путешествий "Туту", которые есть в распоряжении ТАСС.

"В среднем осенняя поездка на двоих по России обойдется в 49 тыс. рублей, а сэкономить на жилье получится в Хосте и Кутаиси. <…> Из зарубежных направлений в сентябре - октябре у россиян востребованы Узбекистан (23%), Азербайджан (10%) и Турция (9%)", - сказано в исследовании.

Исходя из данных сервиса путешествий, сентябрь - октябрь россияне проведут в столицах, Краснодарском крае, Узбекистане и Турции. Кроме того, среди пользователей в этот период вырос спрос на поездки в Карелию, Грузию и Китай, "при этом по сравнению с прошлым годом популярность осенних поездок в Грузию и Китай выросла - на 33 и 29% соответственно".

Также отмечается, что осенью среди внутренних направлений наиболее востребованы Москва (21% билетов на самолеты, поезда и автобусы), Краснодарский край (12%), Санкт-Петербург (8%). Кроме того, поездки на поездах в эти регионы стали популярнее, чем в 2024 году - число приобретенных ж/д билетов в столицу выросло на 68%, в Краснодарский край - на 31%, а в Санкт-Петербург - на 87%.

Путешественники в осенний период также планируют отправиться в Ростовскую и Свердловскую области, Ставропольский край, Воронежскую область, Татарстан и Ханты-Мансийский автономный округ.

"В сентябре - октябре путешественники в среднем проводят три ночи в России и пять ночей за границей: такие поездки на двоих обходятся в 49 и 122 тысячи рублей соответственно. При этом средняя стоимость одной ночи в бархатный сезон снизилась в Великом Устюге до 1,6 тысячи рублей (-40% по сравнению с 2024 годом), Абрау-Дюрсо до 6,6 тысячи рублей (-35%) и Хосте до 3,8 тысячи рублей (-32%). Среди зарубежных направлений доступнее переночевать стало в Кутаиси (3 тысячи рублей, -69%), Бодруме (9 тысяч рублей, -60%) и Шарм-эш-Шейхе (8 тысяч рублей, -59%)", - отметил член совета директоров сервиса путешествий "Туту" Игорь Сивец, слова которого приводятся в исследовании.