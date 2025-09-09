Глава министерства Антон Силуанов отметил, что есть интерес и с российской стороны по взаимодействию с американским бизнесом

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Минфин России отмечает заинтересованность американских компаний в инвестировании в РФ, заявил глава министерства Антон Силуанов в эфире радиостанции РБК.

"На Аляске основная тема - это геополитика, конечно, была. Там не до экономики. Но я хочу сказать, что у нас вырисовывается достаточно большой спектр экономических интересов наших двух стран. И это надо развивать, этим надо пользоваться. Потому что есть заинтересованность, мы знаем, американских компаний в инвестировании в Российской Федерации. Есть заинтересованность и российской стороны по взаимодействию с американским бизнесом", - сказал Силуанов.

По словам министра, сначала нужно сделать "политические шаги по регулированию тех напряженностей, которые в последние годы у нас возникли", поскольку улучшение политического климата позволит развить и экономическое взаимодействие.