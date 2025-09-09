Мачей Дущик указал, что новую систему контроля за выплатами введут, если инициатива правительства получит одобрение парламента и президента

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Около 10% иностранцев, в том числе украинских беженцев, проживающих в Польше, потеряют доступ к социальным пособиям с января. С такой оценкой выступил замглавы польского МВД Мачей Дущик в эфире телеканала TVP Info.

"Около 10% потеряют доступ к выплатам", - ответил Дущик на соответствующий вопрос ведущего телеканала. Новая система контроля за выплатами будет введена с января 2026 года, если инициатива правительства получит одобрение парламента и президента, отметил политик. Он также уточнил, что для украинских беженцев сократят возможность бесплатно получать дорогостоящие медицинские услуги.

В Польше проживают более 900 тыс. украинских беженцев.

25 августа президент Польши Кароль Навроцкий наложил вето на закон о продлении помощи для украинских беженцев, аргументировав свое решение необходимостью ввести ограничения на выплату детских пособий для неработающих украинцев. В связи с этим польский МВД подготовил законопроект о прекращении выплаты пособий на детей ("800 плюс") для неработающих иностранцев, а также о помощи гражданам Украины.

Закон о помощи гражданам Украины был принят польскими властями 12 марта 2022 года, его действие продлевалось несколько раз. Специальный статус для украинских беженцев действует до 30 сентября 2025 года, до того же дня Варшава обязуется оплачивать спутниковую связь Starlink для Украины. С июля 2024 года Варшава ввела более жесткие условия для получения некоторых пособий. Так, пособия на детей могут получить только семьи, чьи дети учатся в польских школах.