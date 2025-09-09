В бюджет РФ от приватизации уже поступило порядка 30 млрд рублей, указал глава ведомства Антон Силуанов

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Несколько сделок по приватизации пройдет до конца года, будет привлечено до 100 млрд рублей в доходную часть бюджета. Об этом заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов в эфире радиостанции РБК.

Как отметил министр, в РФ много компаний, которые "поступают в казну". "Много таких случаев, они все публичны. Мы за то, чтобы эти компании не держать в казне, не управлять ими, а чтобы быстрее продавать в рынок. Поэтому сегодня мы видим, что до конца года будет ряд таких сделок по продаже этого имущества, и эти доходы поступят в бюджет. Рассчитываем, что до 100 млрд рублей, а, может быть, даже и больше мы сможем привлечь в доходную часть бюджета", - сказал он, отметив, что в бюджет от приватизации уже поступило порядка 30 млрд рублей.

Минфин считает возможным участие иностранного капитала в приватизации. "Мы за то, что чем больше участников, тем лучше. Мы за то, чтобы иностранцы приходили к нам на рынок - будь то финансовый, будь то реальный", - сказал министр, отметив, что Минфин не отказывается от любых денег.

Частные инвесторы, участвующие в приватизации, должны быть полностью защищены. Как отметил Силуанов, инвестор должен чувствовать защищенность своей собственности. "Нормальный, честный инвестор должен иметь защиту и чувствовать себя защищенно, вкладывая деньги в те или иные активы, получая от них доходы. Мы за то, чтобы такая защита, а это основа бизнес-климата, работала на все сто", - указал он.

При этом правоохранительные органы, действительно, должны разбираться, если есть нарушения со стороны инвестора, обратил внимание Силуанов.

В августе заместитель министра финансов России Алексей Моисеев сообщал, что в 2025 году возможна приватизация второй компании, помимо "ДОМ.РФ". Говоря о планах на следующий год, замминистра отмечал, что ведется работа по приватизации еще двух компаний.

Ранее в Минфине заявляли, что в 2026 году планируется приватизация семи компаний. Поступления в бюджет от продажи их акций могут составить 100-300 млрд рублей.