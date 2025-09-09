Основным акционером компании ранее был Константин Струков

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Продажа золотодобытчика ЮГК планируется в ближайшее время, заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов в эфире радиостанции РБК.

"Да, именно так", - сказал Силуанов, отвечая на вопрос о продаже ЮГК в планах на ближайшее время.

Ранее основным акционером ЮГК был Константин Струков. В июле 2025 года Советский районный суд Челябинска конфисковал доли в золотодобывающей группе компаний "Южуралзолото" и другие активы Струкова и его окружения в доход государства.

ЮГК - один из крупнейших золотодобытчиков в РФ, активы производителя расположены в Челябинской области, Республике Хакасия и Красноярском крае.