Для использования инструмента необходимо наличие приложения обслуживающего банка и согласие клиента на открытие счета

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Россияне с 1 октября 2025 года могут начать получать социальные выплаты в цифровых рублях, для его использования нужно наличие приложения обслуживающего банка и согласие клиента на открытие счета. Об этом сообщил ТАСС ассистент кафедры финансового права Московского государственного юридического университета Максим Хромченко.

"Действительно, начиная с октября 2025 года предусматривается возможность выплаты цифровыми рублями некоторых статей расходов федерального бюджета Российской Федерации. Перечень возможных расходов, которые можно исполнять цифровыми рублями, устанавливается правительством Российской Федерации совместно с Центральным банком Российской Федерации", - сказал юрист.

Однако Хромченко подчеркнул, что в открытом доступе такой перечень расходов пока что не опубликован. "Действительно, в него могут войти социальные выплаты от государства. Вопрос состоит в другом: будет ли установлена обязанность получать такие выплаты в цифровых рублях, или же это право получателя? Полагаем, что логичнее было бы оставить право выбора для пользователя", - считает эксперт.

"С позиции Минфина России такие нововведения повысят прозрачность бюджета, улучшат финансовый контроль за движением бюджетных денежных средств. Дело в том, что сама концепция цифрового рубля является полной разработкой государства. Следовательно, все операции с цифровыми рублями прослеживаются от отправителя до получателя денежных средств", - пояснил собеседник агентства.

Как пользоваться

Юрист пояснил, для того, что начать использовать цифровые рубли, достаточно наличие приложения обслуживающего банка и согласие его клиента на открытие счета. "Такое согласие выражается путем подписания типового договора обслуживания счета цифрового рубля. Операции с цифровыми рублями могут осуществляться с момента открытия счета. В рамках тестирований крупнейшие банки уже подключили свои приложения к платформе цифрового рубля, которая и обеспечивает перевод денег в цифре", - рассказал он.

По его словам, отличие цифрового рубля от криптовалюты с технической точки зрения небольшое, однако цифровой рубль легко отслеживается государством, а криптовалюту не всегда возможно отследить, поскольку технология основана на шифровальных блоках, находящихся в руках частных лиц.