МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Геологоразведка углеводородов в Восточной Сибири и на Дальнем востоке перспективна, основные открытия, вероятнее всего, будут на севере Красноярского края и в Якутии. Об этом сообщил в интервью ТАСС глава Роснедр Олег Казанов.

"Безусловно, они перспективны. Здесь такой яркой сырьевой звездой являются север Красноярского края и Республика Саха (Якутия). Именно тут, видимо, будут основные открытия. И те, которые мы видим, и те, которые мы еще только планируем", - сказал Казанов.

При этом он отметил, что государство берет на себя самые ранние, самые рискованные стадии геологоразведочных работ. "Сейчас мы направили почти все свои ресурсы на изучение севера Якутии, на локализацию новых газовых полей, имеющих выход к северному морскому пути с возможной точкой отгрузки в порту Найба", - добавил он.

Казанов также отметил, что сейчас новые запасы нефти и газа преимущественно возникают в пределах действующих месторождений. "Дальше прирост возможен на периферии Западной Сибири, на севере Красноярского края, в Якутии. Но есть мерило того, где сосредоточены перспективы - прогнозные ресурсы. Это еще не выявленные запасы углеводородов, но выявленные сейсмическими методами геологические структуры, обладающие предпосылками к выявлению. У нас в стране их примерно 95 млрд тонн", - добавил он. Казанов уточнил, что из них почти половина находится в традиционных регионах добычи: Уральский федеральный округ и Приволжский федеральный округ.

"Это будет географически очень сложная система восполнения запасов, которая будет включать в себя много регионов добычи. Кстати, последнее десятилетие мы восполняем запасы углеводородов в объемах несколько превышающих добычу. Но, добываем мы рентабельные запасы, а восполняем разные", - отметил глава Роснедр.

Полный текст интервью будет опубликован в 09:00 мск 10 сентября.