По данным на 10:00 мск, индекс Мосбиржи рос до 2 929,57 пункта

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Российский рынок акций в начале основной торговой сессии демонстрирует рост ведущих индексов. Курс юаня также растет в начале торгов.

По данным на 10:00 мск, индексы Мосбиржи и РТС росли на 0,27% - до 2 929,57 пункта и 1 120,82 пункта соответственно. Курс юаня рос на 6,4 копейки - до 11,658 рубля.

К 10:16 мск индексы Мосбиржи и РТС замедлил рост до 0,23% и находились на уровне 2 928,23 пункта и 1 120,31 пункта соответственно. В то же время курс юаня замедлил рост до 11,6555 рубля (+6,15 копейки).

Индекс Московской биржи с дополнительным кодом (IMOEX2) на открытии утренней торговой сессии рос на 0,17%.

Московская биржа с 13 июня 2024 года приостановила торги долларом и евро из-за введенных против нее и Национального клирингового центра санкций США. Для определения курсов доллара и евро к рублю ЦБ РФ использует банковскую отчетность и сведения из внебиржевых торгов.