Показатель составил более 15% от общего числа зарегистрированных самозанятых в России

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Число плательщиков налога на профессиональный доход в Москве превысило 2,1 млн человек. Это более 15% от общего числа зарегистрированных самозанятых в России, сообщили в пресс-службе столичного департамента экономической политики и развития.

"На 1 августа 2025 года число плательщиков налога на профессиональный доход в Москве превысило 2,1 млн человек. Их общий доход за все время действия в Москве этого налогового режима, с 1 января 2019 года, составил почти 1,9 трлн рублей", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы, руководителя департамента Марии Багреевой.

По ее словам, рост числа самозанятых в Москве является показателем динамичного развития городской экономики и увеличения предпринимательской активности среди населения.

Как отметили в пресс-службе, самыми востребованными видами деятельности у самозанятых являются пассажирские и грузовые перевозки, доставка, сдача квартир в аренду, реклама и маркетинг, а также строительство.

За семь месяцев 2025 года столичные плательщики налога на профессиональный доход выдали клиентам свыше 188 млн чеков, что в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Средний размер чека на конец июля 2025 года составил 2 850 рублей.

В январе - июле 2025 года самозанятые перечислили в бюджет Москвы 11,8 млрд рублей. Это на 48% больше, чем в те же месяцы прошлого года. За все время действия налогового режима в столичный бюджет поступило свыше 51 млрд рублей налога на профессиональный доход.