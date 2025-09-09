Реализация такого проекта позволит ликвидировать узкие места на железнодорожных подходах к морским портам юга РФ, что создаст условия для увеличения грузооборота

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Свыше 69,4 млрд рублей будет направлено до 2030 года на комплексное развитие Новороссийского транспортного узла. Распоряжение об этом подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

Отмечается, что проект комплексного развития Новороссийского транспортного узла в Краснодарском крае будет реализован с использованием средств федерального бюджета в рамках комплексной государственной программы "Строительство".

"За счет федерального финансирования, в частности, будет идти строительство железнодорожных парков, развитие железнодорожной станции Новороссийск Северо-Кавказской железной дороги и сооружение около 50 км новых путей. До 2030 года на эти цели предполагается направить более 69,4 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что реализация проекта позволит ликвидировать узкие места на железнодорожных подходах к морским портам юга России, что создаст условия для увеличения грузооборота.

Комплексная государственная программа "Строительство" была запущена с 2023 года по поручению президента России Владимира Путина. В нее включаются приоритетные строительные проекты стоимостью более 3 млрд рублей, реализуемые с использованием бюджетного финансирования, напомнили в кабмине. Так, в перечень входят социальные и инфраструктурные объекты в разных регионах страны - медицинские, спортивные и образовательные центры, музеи, а также объекты коммунальной и транспортной инфраструктуры. Общий объем федерального финансирования мероприятий программы составляет около 5 трлн рублей.