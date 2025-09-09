В случае установления вины участникам грозят административные штрафы

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выявила в сфере электрификации железных дорог признаки картеля на сумму более 5,6 млрд рублей, сообщает пресс-служба ведомства.

В ФАС отметили, что торги проходили для создания инфраструктуры, в том числе входящей в состав Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей.

Служба возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ООО "Материалы контактной сети", ООО "Контактная сеть железных дорог", ООО "Электрификация железных дорог" и ООО "Научно-производственное объединение "Магистраль".

"Хозяйствующие субъекты подозреваются в заключении и реализации антиконкурентного соглашения с целью поддержания цен на торгах на поставку строительных материалов, кабельно-проводниковой, электротехнической и другой продукции для работ по электрификации железных дорог", - отметили в службе.

По предварительной оценке ведомства, общая сумма начальных максимальных цен договоров составила 5 616 337 758 рублей.

В случае установления вины участникам картеля грозят административные штрафы.