В этот проект вложили более 2 млрд рублей

ХАБАРОВСК, 9 сентября. /ТАСС/. Реконструкция системы водоснабжения завершена в городе Бикине Хабаровского края. В проект вложили более 2 млрд рублей, сообщили в региональном правительстве.

"Проложено свыше 32 км новых водоводов, установлена современная автоматизированная станция очистки воды, смонтировано два резервуара чистой воды объемом 2 тыс. куб. м каждый. Стоимость проекта превысила 2 млрд рублей. Около 16 тыс. жителей города теперь обеспечены качественной коммунальной услугой", - говорится в сообщении.

Масштабная модернизация изношенных сетей централизованного водоснабжения началась в 2022 году по федеральному проекту "Чистая вода" нацпроекта "Жилье и городская среда". Реконструкция затронула ключевые участки городской водопроводной сети, включая замену изношенных труб, модернизацию насосных станций и установку современного оборудования. Эти меры призваны не только повысить эффективность работы системы, но и гарантировать бесперебойную подачу воды, минимизируя риски аварий и утечек.

Особое внимание было уделено качеству питьевой воды. В рамках проекта были проведены работы по улучшению фильтрации и очистки.

По федеральному проекту "Чистая вода" в Хабаровском крае с 2019 года построены пять объектов водоснабжения: в селах Аван и Красицкое Вяземского района, поселке Многовершинный Николаевского района, селах Гаровка-1 Хабаровского района, поселке Красная речка города Хабаровска. Обеспечены надежным водоснабжением около 17 тыс. человек.

В настоящее время качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения обеспечен 91,6% жителей региона, что на 3 процентных пункта больше плановых показателей.