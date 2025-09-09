Министр цифрового развития РФ отметил, что около 200 компаний также примут участие в мероприятии

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Более 20 тыс. участников ожидается на международном форуме Kazan Digital Week, который пройдет в Казани с 17 по 19 сентября. Об этом на пресс-конференции в ТАСС, посвященной мероприятию, сообщил министр цифрового развития РФ Максут Шадаев.

Он напомнил, что форум пройдет в шестой раз и за это время в разы увеличилось число участников и компаний, которые принимают участие в мероприятии. "Ожидается более 20 тысяч участников, что примерно в два раза больше, чем собрал первый форум, [а также ожидается около] 200 компаний", - сказал Шадаев.

Министр отметил, что ожидается насыщенная программа: более 100 мероприятий будет проведено в рамках форума. Будут представлены все российские компании-лидеры IT-отрасли. Также ожидается, что 60 стран примут участие в форуме. "Отмечаем рост интереса к мероприятию не только внутри страны, но и за рубежом", - добавил он.

"Традиционно на полях форума проходят большие региональные сессии. В этом году примут участие все руководители цифровой трансформации регионов. Обсудим цифровую трансформацию общего образования, управление отраслью спорта, большой блок, связанный с "умным городом", - заключил Шадаев.