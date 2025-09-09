Пользователи уже могут зарегистрироваться в каршеринге

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Каршеринговый сервис "Яндекс драйв" в сентябре текущего года начнет работать в Тюмени. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"В сентябре в Тюмени заработает "Яндекс драйв". Пользователи уже могут регистрироваться в каршеринге через приложение "Драйва" или "Яндекс Go", — говорится в сообщении.

Все подробности использования сервиса станут известны в день запуска, добавили в компании.

Ранее сервис анонсировал старт работы в Ижевске и Нижнем Новгороде. "Яндекс драйв" также работает в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Казани, Екатеринбурге, Саратове, Калининграде, Перми и Челябинске.