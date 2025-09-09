Олег Сорокин занимался коммерческой деятельностью, несмотря на требования антикоррупционного законодательства

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 сентября. /ТАСС/. Свыше 1 млрд рублей взыскали по иску прокуратуры в доход государства с бывшего главы Нижнего Новгорода Олега Сорокина, который занимался коммерческой деятельностью, несмотря на требования антикоррупционного законодательства. Об этом сообщили в областной прокуратуре.

"По иску прокуратуры Нижегородской области с бывшего главы Нижнего Новгорода в доход государства взыскано свыше 1 млрд рублей, законность получения которых не подтверждена. Прокуратура установила, что Олег Сорокин, замещая в период с октября 2010 г. по октябрь 2015 г. должность главы города Нижнего Новгорода, вопреки требованиям антикоррупционного законодательства занимался коммерческой деятельностью, будучи заинтересованным в деятельности компании-застройщика и своей супруги Элады Нагорной, при этом используя свои полномочия для представления им льготных условий с целью извлечения прибыли", - говорится в сообщении.

По информации надзорного ведомства, обеспечив заключение договоров с Министерством госимущества и земельных ресурсов Нижегородской области на арендованных земельных участках, экс-главой города были возведены 35 домов жилого комплекса "Новая Кузнечиха". От реализации помещений в 2014 - 2022 годы Сорокин выручил более 1,5 млрд рублей.

Для распоряжения доходами от этой коррупционной схемы, вложенными в увеличение уставного капитала ООО Специализированный застройщик "Старт-строй", бывшая жена Сорокина Элада Нагорная в декабре 2023 года подала заявление о выходе из состава учредителей общества. Это влечет обязанность юрлица выплатить стоимость принадлежащих ей 60% долей участия в уставном капитале организации, равных более чем 1 млрд рублей.

В связи с этим прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением к Сорокину, его бывшей супруге и аффилированным с ним лицам. Решением суда требования были удовлетворены. В бюджет государства перечислено свыше 1 млрд рублей.

Ранее по иску Генпрокуратуры России с Сорокина и аффилированных с ним лиц в доход государства было обращено 1,5 млрд рублей, полученных в результате коррупционных правонарушений.