ЛОНДОН, 9 сентября. /ТАСС/. Экспорт китайских зеленых технологий помог сократить выбросы углерода в странах - импортерах на 1% в 2024 году и в перспективе может помочь снизить потребление ископаемого топлива во всем мире к 2030 году. Об этом сообщил британский аналитический центр Ember.

"В 2024 году экспорт технологий чистой энергетики из Китая уменьшил выбросы углерода в странах - импортерах примерно на 1%, что, по сути, привело к сокращению использования ими ископаемого топлива на ту же величину. Если такая тенденция продолжится, велика вероятность, что мировая потребность в ископаемом топливе к 2030 году будет уменьшаться", - говорится в докладе центра.

Исследователи отметили, что доступные китайские зеленые технологии позволяют развивающимся странам обойти США по доле использования электроэнергии. В докладе уточняется, что около 60% ветряных турбин и 80% солнечных панелей производится в Китае.

По данным центра, в самом Китае в 2015-2023 годах потребление углеводородов в промышленности, транспортной и коммунальной сферах уменьшилось на 1,7%. К 2023 году доля электроэнергии в конечном энергопотреблении составила 32%, что выше, чем в США и странах Европы, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). В отчете говорится, что использование электричества "напрямую заменяет потребление ископаемого топлива".