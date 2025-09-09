По словам премьер-министра, необходимо искать эффективные решения и в экономической сфере

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. России нужны не просто эффективные, а инновационные решения в области промышленности. На это указал премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с главой Фонда развития промышленности (ФРП) Романом Петруцей.

"Надо продолжать искать эффективные решения в промышленности, в экономике, и очень важно, чтобы они были инновационными, - отметил председатель правительства. - Фонд помогает привлекать частные инвестиции в промышленность. А частные финансы, конечно, идут в продуманные инновационные решения".

Мишустин добавил, что перед фондом стоит много задач, в первую очередь они касаются достижения технологического и промышленного суверенитета. "Это задачи, которые перед нами ставит глава государства. Они должны быть безусловно достигнуты. Для этого нужно наращивать усилия на всех направлениях, чтобы наша экономика динамично развивалась, создавала свои компетенции, свои научно-исследовательские и конструкторские разработки, чтобы они стали базой отечественной современной мощной промышленности. А это создание новых рабочих мест, новые компетенции, подготовка квалифицированных, качественных кадров", - подытожил премьер.