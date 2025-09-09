Директор фонда Роман Петруца отметил, что поддержка ФРП востребована

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Объем средств, вложенных в российские предприятия Фондом развития промышленности (ФРП, координируется ВЭБ.РФ по поручению Минпромторга) за 10 лет его работы, достиг 700 млрд рублей. Об этом на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным сообщил директор фонда Роман Петруца.

"В августе мы перешагнули цифру в две тысячи предоставленных займов. За 10 лет мы направили в промышленность около 700 млрд рублей, при этом каждый третий рубль уже вернулся в фонд, и средства, которые были в нашем распоряжении в 2015 году, направлены на третий инвестиционный цикл", - сказал он.

Петруца отметил, что поддержка фонда востребована, об этом свидетельствует устойчивая положительная динамика спроса на продукты ФРП. "В 2025 году в нашем распоряжении порядка 100 млрд рублей, при этом большая часть - это средства от раннее профинансированных проектов. Сегодня ФРП - это уже тысяча запущенных производств, либо модернизированных, освоивших новый выпуск продукции. Каждый второй наш проект вышел в серию", - пояснил директор фонд.

О ФРП

ФРП создан в 2014 году по инициативе Минпромторга РФ для модернизации российской промышленности, организации новых производств и обеспечения импортозамещения. Программы фонда позволяют российским предприятиям получить доступ к льготному заемному финансированию, необходимому для запуска производств уникальных отечественных продуктов, а также аналогов передовых международных разработок.

Высшим органом управления ФРП, принимающим стратегические решения о его деятельности, является наблюдательный совет, который возглавляет глава Минпромторга Антон Алиханов. Госкорпорация ВЭБ.РФ курирует ФРП в части координации его работы в системе институтов развития РФ.