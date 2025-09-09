Соответствующий нормативный правовой акт вступит в силу с 1 марта 2026 года

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. ФАС и Минпромторг предлагают установить минимальный объем продаж цемента на бирже. Планируется, что соответствующий нормативный правовой акт вступит в силу с 1 марта 2026 года и будет действовать в течение одного года, сообщила пресс-служба ФАС.

Проект приказа об утверждении величины объемов продаваемых на бирже отдельных типов и классов прочности цемента и требований к биржевым торгам, разработанный ведомствами, опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

"Документ распространяется на производителей цемента, занимающих доминирующее положение, и устанавливает минимальную величину продаваемого на бирже цемента в размере 5% от среднеарифметического значения объемов реализованного ими цемента в соответствующем месяце за 3 года, предшествующих году расчета", - пояснили в службе.

По мнению ФАС, развитие биржевой торговли цементом способствует сокращению количества посредников в цепочке поставок товара, обеспечит доступ к нему неограниченному кругу потребителей, которые получат возможность приобретать продукцию по конкурентным ценам. "Сформированный ценовой индикатор позволит компаниям ориентироваться на стоимость цемента, которая сложились на внутреннем рынке",-добавили в службе.

Документ подготовлен в рамках проводимой работы по формированию национальной системы ценовых индикаторов на ключевые группы товаров.